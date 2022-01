Le tango amoureux de Romain Duris et Virginie Efira

Aviez-vous lu le livre d’Olivier Bourdeaut dont le film s’inspire ?

Romain Duris : Non ! J’ai une déformation professionnelle qui m’empêche de lire un livre sans imaginer le film qu’on pourrait en faire. Pour « Bojangles », je n’avais pas lu le bouquin avant qu’on m’offre le rôle, et j’ai volontairement évité de le rattraper. Parce que justement, je ne voulais pas m’ancrer avant de chercher cet état de spontanéité qui caractérise Georges et sa famille. Je voulais trouver ce sens du bonheur et ce besoin de vie ailleurs que dans les mots d’un roman.

Camille a des humeurs très changeantes. Avez-vous eu l’impression de jouer deux personnages ?