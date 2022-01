Élise Lucet agacée par Olivier Véran: «On n’est pas là pour faire de la communication ministérielle»

Une réaction qui a quelque peu agacé la journaliste, comme elle l’a expliqué sur Europe 1 ce matin. « Je trouve que demander à un journaliste et à un patron d’émission de faire du direct alors qu’il n’y a pas de direct dans ‘Cash Investigation’, que ce n’est pas jouable et que ça entraînerait des dépenses de dingue de le faire, ce n’est pas possible », a déclaré Élise Lucet.

Ce jeudi soir, France 2 diffuse un numéro de « Cash Investigation » sur le système de santé français. Dans le cadre de l’enquête, Élise Lucet aurait aimé interviewer le ministre de la Santé, Olivier Véran. Seulement, ce dernier a refusé l’entretien, car il aurait été enregistré et non en direct.

« Nous ne sommes pas là pour faire de la communication ministérielle »

Elle n’a jamais été confrontée à ce problème spécifique avec d’autres ministres, que ce soit sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande et sous Emmanuel Macron. « Aucun d’entre eux ne s’est plaint du montage de ses propos », a-t-elle raconté, évoquant ainsi la raison potentielle du refus d’Olivier Véran que son interview soit enregistrée au préalable.

« Nous ne sommes pas là pour faire de la communication ministérielle », a martelé Élise Lucet, qui rappelle que son but est d’informer les téléspectateurs. « Nous faisons du journalisme et oui le journaliste a un droit de regard et décisionnaire sur le montage. C’est tout à fait logique et normal […] Si les ministres ne veulent faire que de la communication ministérielle, ce n’est pas la bonne adresse ».