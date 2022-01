Les cités d’or des peuples maya, aztèque et inca

Ils ont vécu en Amérique avant l’arrivée de Christophe Colomb en 1492. On les appelle les « peuples du soleil ». Les Mayas, les Aztèques et les Incas font partie des civilisations précolombiennes qui intriguent et fascinent encore aujourd’hui. Découvrez ce soir les coulisses des chantiers de fouilles qui ne cessent de livrer leurs secrets. Historiens, archéologues et anthropologues dévoilent leurs découvertes en apportant un éclairage et un témoignage précieux sur ces trois civilisations énigmatiques dont le quotidien a été reconstitué, avec l’appui d’acteurs et d’actrices issus de populations locales.

Ce documentaire en trois épisodes vous emmène notamment au Guatemala où les nouvelles technologies au laser ont permis de restituer l’architecture d’une ancienne cité maya érigée il y a 4.000 ans. Temples, palais, fortifications reprennent vie autour de ce peuple qui a accumulé un savoir scientifique hors du commun.