Et si on faisait une petite sieste?

Mireille Barreau, sophrologue spécialisée dans le sommeil, le sait : une sieste quotidienne, même accomplie sur le lieu de travail, est excellente pour rebooster son énergie et repartir de plus belle… D’ailleurs, elle est de mise dans les « zones bleues », ces régions du monde où l’on compte beaucoup de centenaires ! Mais il y a sieste et sieste. C’est ce qu’elle explique dans un livre-bible dédié au sommeil, destiné à ceux qui voudraient « en finir avec les insomnies et retrouver le plaisir de dormir ».