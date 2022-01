Chantal Goya: l’autre face de la chanteuse

Elle fait briller les yeux des enfants depuis des décennies. À 79 ans, Chantal Goya est sur scène jusqu’à la fin de ce mois de janvier pour la tournée de son spectacle mythique « Le soulier qui vole », créé il y a 40 ans. Grâce à son univers féerique et à ses chansons enchanteresses, les enfants entrent dans un monde imaginaire, avec le même plaisir éprouvé des années plus tôt par leurs parents ou même leurs grands-parents. Car depuis le début de sa carrière, Chantal Goya, accompagnée de Bécassine, Pandi-Panda ou du Chat Botté, a conquis plusieurs générations et s’est produite devant 7 à 8 millions de spectateurs. Impressionnant ! Le documentaire diffusé ce soir dévoile des facettes de l’artiste assez méconnues. Avec en point de départ ce jour de décembre 1964 où elle fait sa toute première apparition à la télévision. Poussée par Daniel Filipacchi, elle interprète « C’est bien Bernard » et devient à 22 ans une icône yé-yé. Une prestation qui lui vaut également d’être repérée par le réalisateur Jean-Luc Godard.