Un chien disparu depuis 4 mois est retrouvé vivant sous la neige

Le propriétaire de Russ n’avait plus de nouvelles de son chien, un pitbull terrier noir, disparu depuis quatre mois. En août 2021, Russ et son maître sont contraints d’évacuer pour échapper au « Caldor Fire », l’incendie qui ravage la Californie et menace South Lake Tahoe, la ville qu’ils habitent. Mais l’évacuation ne se déroule pas comme prévu. Russ prend peur et s’enfuit et ne revient pas.

Désemparé, son maître signale sa disparition. Mais ce n’est que le 16 décembre qu’un skieur repère un chien en pleine montagne. Le sportif alerte alors la TLC 4 Furry Friend & Tahoe PAWS, une association locale de protection des animaux.