La mère de Marie Trintignant lui rend hommage, dix-huit ans après sa mort

Dans un dialogue, le père de Marie Trintignant, Jean-Louis Trinignant déclare : « Je ne voudrais pas qu’elle vieillisse (…). Je crois qu’elle ne devrait jamais mourir ». Sa fille rétorque : « Mais je vais mourir et vieillir ». Finalement, Nadine prend la parole dans le documentaire en voix off et déclare : « Hélas Marie non, tu n’as pas eu le temps de vieillir ». Nadine continue : « Comme tant de femmes battues, tu as reçu un premier coup. Quand tu as voulu quitter cet homme, il s’est acharné à te détruire, à gommer ton si beau visage, à t’arracher à la vie ».

La réalisatrice âgée de 87 ans n’a jamais plus filmé après la disparition de sa fille. « Je le regrette aujourd’hui, confie-t-elle à l’AFP. J’adorais faire du cinéma ». « Les cinq derniers films que j’ai faits, je les avais écrits et tournés avec Marie, raconte-t-elle. Après, je ne vais faire qu’écrire, je ne vais pas tourner ». Son documentaire se consacre presque exclusivement à la carrière de sa fille, commencée de façon fracassante à 17 ans dans Série Noire d’Alain Corneau, son beau-père, aux côtés de Patrick Dewaere.

Un film sur sa carrière

Nadine Trintignant explique qu’elle ne voulait pas qu’on garde pour seule image de sa fille celle d’une femme battue, morte à 41 ans à Vilnius (Lituanie) en août 2003. « C’est un documentaire très joyeux et uniquement sur la profession, parce qu’elle ne voulait pas d’intrusions dans sa vie privée », décrit-elle. Les quatre fils de Marie, nés de quatre pères différents, sont d’ailleurs à peine évoqués. On y voit en revanche beaucoup de réalisateurs, d’acteurs comme Guillaume Depardieu, lui aussi disparu, avec qui Marie a tourné trois films, dont Comme elle respire. Il lance qu’ « elle n’est pas chiante comme toutes les autres comédiennes et qu’en plus elle sent bon ».

Faire ce documentaire « m’a apporté de voir Marie rieuse », raconte Nadine. « Je ne l’avais pas vue depuis très longtemps, même en film ». La réalisatrice aborde aussi la mort de sa fille Pauline à seulement neuf mois quand Marie avait huit ans. « Tu aimais la prendre dans tes bras, tu aimais rire avec elle. Et puis un jour sombre à Rome, impossible de te dire, ta sœur est morte », dit-elle, en voix off.

« Je mettrais longtemps à comprendre que dans un couple, quand on perd un enfant, on n’attend plus grand-chose de la vie », écrit Nadine dans un livre consacré à son premier époux, Jean-Louis, intitulé C’est pour la vie ou pour un moment, paru en novembre 2021. Mais, elle l’assure : « On peut vivre avec une plaie ouverte ». Elle ne veut pas entendre parler de Bertrand Cantat, le chanteur de Noir Désir, condamné à huit ans de prison en Lituanie en 2003 pour avoir porté des coups mortels à Marie, et remis en liberté en 2007.