Éric Antoine chute en début de spectacle et finit aux urgences

L’humoriste et magicien a tout de même réussi à finir son spectacle, non sans douleurs.

Il n’aura pas fallu longtemps avant qu’un incident se déroule lors de la représentation d’Éric Antoine le 16 janvier dernier. L’humoriste et magicien Éric Antoine donnait ce dimanche la dernière représentation de son show aux Folies Bergères à Paris, avant de partir en tournée pour son spectacle « Grandis un peu ». Cependant, au bout de 15 minutes seulement, le magicien un peu loufoque a chuté. Une chute qu’il lui a tout de même valu de finir son spectacle dans la douleur et d’aller illico aux urgences à la fin de la représentation.

Dans un post sur Instagram, Éric Antoine réagit et partage quelques clichés de lui après le show. « Chute au bout de 15 min, mais je ne pouvais vous laisser tomber. Alors on a été au bout de ce spectacle… direction les urgences pour une radio, malgré la douleur je souris en pensant à vos rires et à toutes ses soirées passées ensemble » écrit-il en légende.