Les corneilles, ces mal-aimées

C’est rare dans les populations animales sauvages : les sept espèces de corvidés qui nichent en Belgique ont vu leur population rester stables ou progresser ces dernières décennies, sauf exception locale. On parle ici des rares cassenoix mouchetés ou grands corbeaux (localisés surtout en Ardenne) et des communs geais des chênes, corbeaux freux, pies bavardes, choucas des tours et corneilles noires. Les quatre dernières espèces d’oiseaux citées ont profité de ce que les hommes leur offrent comme nourriture abondante et possibilités de gîtes pour se développer, tant à la campagne qu’à la ville.

Le week-end des 29 et 30 janvier, l’association Natagora propose aux Bruxellois et aux Wallons de recenser les oiseaux des jardins, ceux qui viennent se nourrir aux mangeoires placées pour l’hiver. Nul doute que l’essor des corvidés se marquera aussi lors de ce comptage, comme il apparaît dans les relevés de nos scientifiques (*).