À la télé ce soir: «The Voice Belgique» ou «#Jesuislà»

« The Voice Belgique », à 20h30 sur La Une

Ils ont entre 15 et 55 ans, et viennent des quatre coins du pays. Parmi eux, nombreux sont déjà musiciens, chacun évoluant dans des styles musicaux bien différents. Ils vont devoir séduire et convaincre les coachs lors de l'étape cruciale des Blinds pour espérer pouvoir continuer l'aventure et apprendre de leur coach. Un jury sur lequel souffle également un vent de nouveauté ! Car si B.J. Scott et Typh Barrow ont rempilé, ce n'est pas le cas d'Henri PFR et Loïc Nottet qui sont remplacés par deux Français : le rappeur Black M et le chanteur Christophe Willem. Qui sera élu la plus belle voix de Belgique et remportera la 10e édition de «The Voice Belgique» ?