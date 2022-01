Testé pour vous: IRIScan Desk 6 Business

L’entreprise de Louvain-la-Neuve (rachetée par Canon voici quelques années) vient de lancer trois nouveaux « scanners portables polyvalents ». Les mots sont importants : Iris commercialise aussi des systèmes « portatifs », plus petits et qui fonctionnent sans fil et sur batterie. Ici, on a un objet assez élégant d’environ 40 cm de haut, une espèce de tour dont on peut relever un composant central pour donner à l’ensemble la forme d’un « L » inversé (ou d’une grue). Sur ce modèle « Business », le plus haut de gamme, la face intérieure de ce bras présente un objectif à double focale et deux rangées de trois leds. L’appareil occupe très peu de place sur le bureau. En revanche, pour chaque opération, il est nécessaire d’étaler devant lui le tapis noir qui l’accompagne et qui mesure 415x535 mm.