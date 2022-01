La reine Victoria et son serviteur indien

En ce jour de grâce du 20 juin 1887, on célèbre en grande pompe, à l’abbaye de Westminster, le 50e anniversaire du règne de la reine Victoria, auquel sont conviés 50 membres de familles royales européennes, dont « The King and Queen of the Belgians », alias Léopold II et Marie-Henriette d’Autriche. Lors du banquet qui suit à Buckingham Palace, une pièce commémorative de la cité d’Agra, siège du fameux Taj Mahal devenu fleuron de l’empire colonial britannique, est présentée par deux serviteurs du cru. L’un d’eux ne respecte pas tout à fait les directives d’usage et adresse à la jubilaire un regard qui n’échappe pas à cette dernière. Une fois tout ce beau monde parti, la Reine se fait présenter Mohammed Abdul Karim, lequel est de confession musulmane. Rapidement s’installe entre ces deux êtres que tout sépare une incroyable complicité.