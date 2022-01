«Grey’s Anatomy»: la série en pleine pandémie

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas au Grey Sloan Memorial Hospital, l’hôpital de « Grey’s Anatomy ». Un établissement médical où les cas les plus complexes côtoient les peines de cœur et les épreuves de la vie traversées par les médecins des lieux. Une recette qui fonctionne et ne lasse pas les téléspectateurs. Même le départ de nombreuses têtes d’affiche du programme créé par Shonda Rhimes n’a pas affecté son succès. Une série qui revient d’ailleurs pour une dix-septième saison ! Le docteur Mererith Grey et ses collègues vont une nouvelle fois faire face à de nombreux rebondissements. Alors que le tournage a été quelque peu contrarié par la pandémie mondiale, les scénaristes ont choisi d’intégrer le Covid à l’histoire. Si d’autres séries médicales ont préféré faire l’impasse sur le sujet, le Grey Sloan Memorial Hospital va être frappé de plein fouet par le coronavirus.