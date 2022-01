Le premier vrai César du public

Énergique, dynamique et volontaire, Johanna rêve depuis toujours de pouvoir un jour intégrer le RAID (Recherche, Assistance, Intervention et Dissuasion), la fameuse unité d’élite de la police nationale française. En attendant, elle doit se contenter d’un poste d’agente dans un commissariat, où elle traîne rapidement une réputation de gaffeuse. La jeune femme, toutefois, n’en démord pas, au grand dam de son fiancé, de ses futurs beaux-parents présumés, et de son propre père qui n’est autre que le ministre de l’Intérieur ! Elle finit par être acceptée comme stagiaire, ignorant qu’à la demande de son illustre papa, ses maîtres de stage ont pour mission de la dégoûter le plus rapidement possible du RAID. Depuis plusieurs années, Dany Boon avait un projet de comédie policière renouant avec les grands classiques « belmondiens » des années 70/80.