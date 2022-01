Mort de Gaspard Ulliel: ce que l’on sait de l’accident dramatique

Une collision dans une intersection

La procureure a ajouté des éléments d’informations. Contactée par l’AFP, elle a renseigné que Gaspard Ulliel ne portait pas de casque au moment de la collision et précise que « cela n’aurait pas nécessairement changé les choses ». Une fois les secours arrivés, ces derniers ont constaté que Gaspard Ulliel était « immobile, inconscient dans la neige » tandis que « l’autre skieur était indemne ». Une enquête a été ouverte pour éclairer les zones d’ombre de l’accident et déterminer les causes exactes de cette collision et du décès de l’acteur.

Le directeur de l’office du tourisme de La Rosière s’est entretenu avec des médias et a indiqué les conditions de ski au moment de l’accident mortel qui a eu lieu « par beau temps sur une bonne neige ». D’autres skieurs sont très vites intervenus pour « prodiguer les premiers soins ». « Ce n’est pas une zone particulièrement accidentogène. On est sur une piste bleue, une séparation de deux pistes bleues. C’est la première fois qu’on a un accident aussi grave à cet endroit-là » a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Toute la station de La Rosière est émue, moi le premier, et tient à adresser son soutien à la famille et aux proches de Gaspard Ulliel ».

Schumacher en 2013

Ce drame fait aussi penser à celui vécu par le pilote allemand de Formule 1, Michael Schumacher en 2013. En vacances avec sa famille en Savoie lui aussi, le pilote était parti faire du hors-piste avec son fils à Méribel. Lors d’une chute sur un rocher, Michael Schumacher a subi de lourdes blessures. S’il portait bien un casque, il semblerait que c’est son équipement pour filmer ses descentes qui ait aggravé la situation. Après l’accident, Michael Schumacher a lui aussi été admis au CHU de Grenoble.

En juin 2014, il a quitté l’hôpital dans un état végétatif pour être installé dans sa villa à Gland dans le canton de Vaud en Suisse.