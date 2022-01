Gims s’excuse pour sa vidéo sur la bonne année et souhaite redemander la nationalité française

L’année 2022 a mal commencé pour le rappeur Gims. En effet, ce dernier a créé un véritable tollé sur les réseaux sociaux après avoir posté une vidéo dans laquelle il déclarait que les musulmans ne devaient pas souhaiter la bonne année puisque ce n’était pas une fête musulmane. Le chanteur de « Bella » et de « Sapés comme jamais » est revenu sur ces polémiques dans un entretien pour le Journal du Dimanche.

Ce dernier déclare qu’aujourd’hui, il « regrette totalement » sa vidéo. Filmée et partagée tard dans la soirée, le rappeur explique qu’il a fait cette vidéo spontanément, « fatigué » après avoir regardé « plein de snaps pour le Nouvel An ». « Cette vidéo, je la regrette totalement. C’était un ovni, je ne communique pas comme ça habituellement. Je ne voulais pas blesser des gens. La foi, ça relève de l’intime. Il ne faut pas que les réseaux sociaux soient un tremplin pour parler de ça. Ça ne change en aucun cas mes relations avec mon public. (…) Là j’étais fatigué, je venais de regarder plein de snaps pour le Nouvel An. J’étais en train de faire le con. Quand j’ai vu ma tête partout, sur toutes les chaînes, oui, ça m’a fait peur » a-t-il déclaré.