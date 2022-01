Dorothée émue aux larmes lors de son passage dans «La Chanson secrète»

Pour rappel, l’émission invite une personnalité connue. Des membres de sa famille ou de son entourage proche viennent ensuite rendre hommage à cette personnalité en chanson. Hier soir, c’est donc Dorothée qui a pris place dans le fauteuil. L’ancienne animatrice phare des années 80 et 90 a été noyée de message de soutien venant de son entourage mais aussi de l’ancienne équipe du « Club Dorothée ». Chacun y est allé de son souvenir et de son mot tendre envers Dorothée. C’est d’abord Jacky qui a tenu à la remercier pour ce qu’elle lui a appris : « Je voudrais lui dire que je l’aime, que je l’adore et que j’ai rarement rencontré quelqu’un avec autant de talent. En télé, elle m’a pratiquement tout appris ». Hélène Rollès a fait part du même sentiment : « Elle m’a tout appris donc il fallait que je sois là ». D’autres membres de l’équipe se sont joints à eux dont Michel Chevalet, Christophe Beaugrand, Cyril Féraud et Dave.

Il n’en a pas fallu beaucoup plus pour que Dorothée se sente submergée par l’émotion et les premières larmes ont coulé dès le lancement du générique de son émission. Les anciens membres de son équipe ont repris plusieurs morceaux ensemble dont « Un tremblement de terre » mais aussi « Ça donne envie de chanter » et « Des milliers de copains ». Le vétérinaire, Michel Klein, âgé de 100 ans est aussi passé pour glisser un mot à Dorothée, celle-ci s’est d’ailleurs écriée : « Oh non, docteur ! Que tu es gentil de venir, merci beaucoup ». Une apparition aussi remarquée par les internautes.

Visiblement touchée par toutes ces attentions, Dorothée a tenu à remercier toutes les personnes qui étaient présentes pour elle. « Je suis très touchée et très surprise parce que quand même ça fait longtemps » et a ajouté « avoir une petite pensée émue pour nos amis qui, eux, ne sont plus là ». L’ancienne animatrice faisant là référence à Ariane, Corbier et Framboisier.

Les internautes aussi ont été très émus de revoir le « Club Dorothée » se reformer de cette façon. Beaucoup ont salué la carrière de Dorothée, d’autres ont tenu à mettre en avant la nostalgie ressentie face à ces retrouvailles.