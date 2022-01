Pamela Anderson, pionnière de la sextape

Pamela Anderson et Tommy Lee, c’était débauche, excès, souffrances et drogue. Et la première sextape de l’Histoire.

C’était bien avant Google, bien avant YouPorn, le « revenge porn » et Kim Kardashian. Les ébats de l’une des actrices américaines les plus sexy de sa génération étaient vendus au prix fort. Pamela Anderson a été propulsée au centre de l’attention médiatique suite à la diffusion illégale d’une vidéo la montrant en train de faire l’amour avec son mari Tommy Lee. Ce fut la première « sextape » de l’Histoire. C’est là-dessus que reviendra la mini-série « Pam & Tommy », annoncée le 2 février sur Disney+. Lily James et Sebastian Stan incarneront Pamela Anderson et Tommy Lee dont l’histoire d’amour explosive n’a pas fini de faire jaser.