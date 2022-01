«13h» de TF1: pourquoi l’absence de Marie-Sophie Lacarrau se prolonge

Marie-Sophie Lacarrau est toujours absente du JT de 13 heures de TF1. La journaliste devait pourtant revenir après ses congés pris en fin d’année. Dans un premier temps, elle devait revenir le 3 janvier dernier. Cependant, la veille de son passage à l’antenne, Marie-Sophie Lacarrau a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle n’allait pas revenir tout de suite à cause de « problèmes médicaux ». La journaliste a tout de suite rassuré que ce n’était pas dû au Covid-19 mais suite à des problèmes ophtalmologiques.

Quatre semaines plus tard, la journaliste n’est toujours pas de retour. Depuis, c’est Jacques Legros qui officie à sa place. Et ce remplacement va se prolonger puisque TF1 a indiqué ce mardi que « les soucis ophtalmiques de Marie-Sophie Lacarrau la tiennent éloignée de l’antenne encore quelque temps ». Et d’indiquer dans la foulée que Jacques Legros continuera à la remplacer.