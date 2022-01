«Tu es un guerrier»: pluie de messages de soutien à Florent Pagny, touché par un cancer

Dans une courte vidéo postée mardi soir sur les réseaux sociaux, Florent Pagny a annoncé souffrir d’un cancer . « Je dois faire une annonce un peu particulière, je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s’opérer », a confié l’artiste, qui s’apprête à entamer six mois de chimiothérapie. « Je vais mettre en mode guerrier pour affronter cette épreuve », a ajouté Florent Pagny.

Son annonce a bouleversé ses proches, et un tas d’artistes qui côtoient l’interprète de « Ma liberté de penser ». Sur Instagram, Matt Pokora a apporté son soutien à Florent Pagny en commentant sa publication d’un émoji qui prie et d’un poing levé, tandis que Nikos Aliagas a écrit « Avec toi Hermano ».

Pascal Obispo a lui publié une photo où on le voit en compagnie de son ami, lui souhaitant « Force et courage dans cette épreuve ». Julie Obispo, la femme de Pascal Obispo, a elle aussi apporté son soutien à Florent Pagny.

L’animateur Vincent Cerutti y a également été de son petit mot d’encouragement : « De tout cœur avec toi. On pense fort à toi ce soir et nous sommes persuadés que tu as la ressource et les bonnes ondes ». « Tu es un guerrier », a-t-il conclu.

Camarade de « The Voice » Florent Pagny, Amel Bent a repartagé sur Instagram la vidéo de ce dernier avec des émojis de deux mains jointes.