Seulement de l’électrique pour les vans de Stellantis

Les marques Peugeot, Citroën et Opel ne vendront désormais plus de versions thermiques des Rifter et Expert/Traveller, Berlingo et Combi/SpaceTourer ainsi que Combo Life et Vivaro/Zafira Life. Pour l’instant, on ignore encore si cette décision sera également prise par Fiat et Toyota, qui commercialisent également des véhicules sur la même base. Si cette annonce risque d’être bénéfique pour l’image « verte » de Stellantis, on peut néanmoins se poser des questions quant à l’avenir de ces modèles, en raison de leur prix de vente élevé.