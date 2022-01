Le difficile retour des séniors à une vie sociale

Reprendre le chemin d’une vie sociale est une réelle difficulté pour une partie de la population dans cette crise sanitaire. Une tendance plus marquée encore chez les seniors : « Recommencer à vivre ? Il faudra attendre encore un peu… » C’est le constat amer dressé par Maria, 66 ans. Depuis l’arrivée du Covid, elle vit quasiment cloîtrée. La crainte du virus l’enferme à la maison. « Avec le temps qui passe, et le fait de devoir éviter les gens, je suis défranchie ! Avant, je sortais sans aucun souci, mais désormais, j’ai peur, je n’ose plus ! J’ai perdu ma confiance et cette liberté de me sentir en sécurité. » Un mode de fonctionnement totalement opposé à celui d’avant la crise. Avec son mari, Maria menait une vie faite de rencontres, de sorties et d’éclats de rire entre amis. « Dès que l’occasion se présentait, nous sortions ! Nous allions au restaurant, voir des spectacles d’humoristes, nous partions en city-trips, nous étions tout le temps occupés !