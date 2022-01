À la télé ce soir: la finale de «My tiny restaurant» et «Sauver Lisa»

Ouvrir un restaurant, c'est le rêve de bon nombre de passionnés de cuisine. Pour pouvoir mener à bien un tel projet, le talent culinaire seul ne suffit pas. Il faut avoir une vision, un concept, mais aussi une âme d'entrepreneur. Dix équipes de fous de cuisine se confrontent à l'occasion d'une compétition où ils doivent créer la carte, le business plan et leur restaurant dans une version «tiny»: un container qui accueille leur restaurant en miniature. À la clé ? L'ouverture de leur propre restaurant grâce aux 15000 euros de gains. Pour juger de la qualité et de la viabilité des concepts, trois professionnels composent le jury.

Sauver Lisa, à 20h30 sur RTL TVI

A Saint-Nazaire, Rose Keller, institutrice remplaçante dans une école primaire, se prend d'affection pour une de ses élèves, Lisa. La fatigue de la fillette et des bleus découverts sur son corps amènent son enseignante à se demander si l'enfant ne serait pas victime de maltraitance. Rose tente d'alerter les services sociaux, mais personne, pas même son compagnon Mehdi, ne semble se préoccuper du sort de Lisa.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Sueurs froides (Vertigo), à 13h35 sur Arte - Quatre étoiles

d’Alfred Hitchcock (1958)

Trop en avance sur son époque encore sous le joug d’un certain puritanisme, ce suspense romantique et tortueux à l’intrigue quasiment obsessionnelle est souvent considéré aujourd’hui comme le chef-d’œuvre absolu de son illustre auteur. Dans un faux double rôle ambigu, Kim Novak est sublime. Autant que la musique de Bernard Hermann, récemment reprise dans « The Artist », au grand dam de l’actrice qui sortit brutalement de sa retraite pour dénoncer ce qu’elle qualifia de viol… artistique. Elle aura 89 ans le 13 février.

La nuit des généraux, à 20h35 sur La Trois - Quatre étoiles

d’Anatole Litvak (1967)

Polar ou film de guerre ? L’auteur d’« Anastasia » et d’« Aimez-vous Brahms ? » mit tout le monde d’accord avec cette remarquable superproduction à la distribution presque aussi prestigieuse que celle du « Jour le plus long » – Peter O’Toole, plus fascinant que jamais, en tête – et une musique obsédante de circonstance signée Maurice Jarre. À revoir sans hésiter tant c’est bon.

Une affaire de femmes, à 20h55 sur Arte - Deux étoiles

de Claude Chabrol (1988)

Une intrigue provinciale sordide sous l’Occupation, un traitement sans prise de position et une Isabelle Huppert égale à elle-même, primée à Venise. Avec aussi Dominique Blanc et la regrettée Marie Trintignant, l’ouvrage porte plutôt bien son titre.

Ne vous retournez pas, à 23h40 sur Arte - Deux étoiles

de Nicolas Roeg (1973)

L’adaptation, deux ans après sa sortie en librairie, du dernier roman de Daphné du Maurier par l’ancien assistant de David Lean fit sensation à l’époque, grâce au procédé de « déconstruction narrative » cher à son auteur. Cinquante ans après, on a beau suivre avec la même curiosité les pérégrinations vénitiennes du couple Christie-Sutherland confronté à un terrible deuil, on n’y pige toujours que dalle. La mise en images reste, elle, superbe.

Mission Alcatraz, à 20h05 sur Club RTL - Une étoile

de Don Michael Paul (2002)