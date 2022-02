Les grandes dynasties familiales (10): les Ortega, les rois de la fast fashion

La presse espagnole a titré « Revoluciòn » à la mi-décembre à l’annonce de la passation de pouvoir père-fille entre Amancio Ortega et la désormais « nueva presidente » Marta Ortega, 38 ans, dont 15 passés à se former du bas en haut de l’échelle du groupe « Inditex ». La nouvelle a fait le tour de la presse économique, du « Financial Times » à « Bloomberg »… en passant par les quotidiens locaux suivant la famille comme le « Faro de Vigo ». « Me siento enormemente honrada por la confianzia », a fait savoir l’heureuse élue. Une page se tourne chez « Inditex » avec ses multiples marques, « Zara » bien sûr, mais aussi « Zara Home », « Pull & Bear », « Massimo Dutti », « Bershka », « Uterqüe », tout un maillage de noms qui rapportent.