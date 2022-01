Mauvaise nouvelle : le film de «Downton Abbey» encore retardé

Après six saisons et un film, les fans de « Downton Abbey » devaient découvrir un deuxième long-métrage en mars. Il n’en sera pourtant rien.

C’est une mauvaise nouvelle pour les fans de la série britannique « Downton Abbey » qu’annoncent nos confrère du Vanity Fair. Alors que le second opus devait sortir en mars, on ne pourra pas retrouver les Crawley si rapidement. En effet, la date de sortie vient d’être retardée au 27 avril 2022.

Il s’agit du second film de la série. Dont le premier est sorti en 2018. « Downton Abbey » est composée de six saisons, actuellement disponibles sur la plateforme de streaming Netflix. Le pitch de « Une nouvelle ère » n’a pas encore été totalement dévoilé mais on peut apercevoir les personnages dans une bande-annonce.