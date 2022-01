Une ancienne Miss USA meurt après avoir sauté d’un immeuble à New York

Cheslie Kryst est décédée dimanche après avoir sauté d’un immeuble de New York. De nombreuses Miss lui ont rendu hommage.

Cheslie Kryst est décédée dimanche à l’âge de 30 ans. La jeune femme a été retrouvée après avoir sauté d’un building à New York. Ancienne Miss USA 2019, la jeune femme a sauté depuis l’immeuble où elle habitant selon les annonces du département de la police de New York et CNN.

L’information a été transmise par la famille de Cheslie Kryst dans un communiqué : « Nous avons la douleur de vous annoncer la mort de notre chère Cheslie. Sa lumière était de celle qui inspire les autres dans le monde, tout comme sa beauté et sa force. Cheslie a incarné l’amour et a servi les autres, que ce soit par son travail d’avocate ou dans sa lutte pour la justice sociale, en tant que Miss USA et en tant qu’animatrice sur EXTRA ».