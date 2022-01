Drake apprend le français avec son fils et parle de l’avenir et de la mort (vidéo)

Adonis, presque bilingue commence la conversation avec son père et étonnamment, aborde le sujet de la mort. Adonis demande en anglais à son père : « Est-ce que tu seras beaucoup plus grand que moi ? ». Drake lui répond : « Je ne pense pas, tu es déjà très grand » et lui retourne la question.

Adonis répond alors « Ouais ! Je vais être vieux ». Drake lui demande ensuite quelle sera sa taille quand Adonis aura son âge. Son fils décide alors de lui répondre en français : « Tu veux que je t’apprenne à parler en français ? Une fois, quand je suis grand, très grand, tu vas mourir, tu vas retourner à l’univers ». Drake répète les mots de son fils et n’en comprend pas encore la signification, avant qu’Adonis ne lui traduise.

Finalement, Drake met fin à l’enregistrement visiblement un peu perplexe, et conclut en saluant son garçon et en l’appelant « funny guy », à comprendre « un garçon marrant ». La vidéo touchante et surprenante a très vite fait le tour de la toile et a été visionnée presque 8 millions de fois.