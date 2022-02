Il y a 70 ans: le roi George VI est mort, vive la reine Elizabeth II!

Il fait particulièrement chaud en cet après-midi du 6 février 1952 au pied du mont Kenya. Elizabeth et Philip font la sieste dans le confort de leur lodge à la déco coloniale. Inauguré vingt ans plus tôt, le Treetops Hotel n’est alors qu’une modeste bâtisse de deux pièces, bien loin des majestueux châteaux de pierre que la jeune femme a connus toute sa vie. L’originalité est que cette cabane a été construite dans la cime des arbres du parc national d’Aberdare, au Kenya. Elle offre un point de vue unique, imprenable, sur les ravins boisés, les landes et la faune abondante dont le parc regorge.