Meryl Streep: actrices de mère en filles

Les chiens ne font pas des chats ! Plus que jamais, cet adage s’applique au clan de Meryl Streep. Doit-on encore présenter l’actrice américaine la plus talentueuse et la plus titrée de Hollywood avec 3 Oscars (et 21 nominations) et 9 Golden Globes (30 nominations) ? À 72 ans, elle semble éternellement jeune et triomphe une nouvelle fois en incarnant une présidente plus « trumpienne » que jamais dans « Don’t look up », actuellement à l’affiche au cinéma et sur Netflix. Meryl (surnom né de la contraction de Mary Louise) est aussi une maman comblée de quatre enfants nés de son mariage (en 1978) avec le sculpteur Don Gummer.