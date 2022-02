L’AirTag d’Apple menace votre vie privée

En avril dernier, Apple nous a présenté un nouveau petit outil qui se nomme AirTag. Il a la taille d’une pièce de 2 euros et peut, par exemple, être attaché à votre trousseau de clés ou encore être collé sur votre vélo. De cette manière, via votre smartphone, vous pourrez localiser avec précision le lieu où se trouve cet objet. Le souci, c’est qu’il a été mis en évidence que l’AirTag est également utilisé par des personnes malveillantes. Dans plusieurs pays, il a été constaté que des voleurs de voitures en faisaient usage. Découvrant un luxueux modèle, ils y collent le petit boîtier et l’associent à leur téléphone. Ils peuvent ainsi discrètement suivre le propriétaire. Rentrant chez lui, il va peut-être laisser le véhicule à distance de sa maison. Et la nuit, les voleurs pourront l’emporter. Une autre « tendance », le suivi d’une dame par son ancien compagnon. Ayant placé un AirTag sous le pare-chocs de la voiture, il pouvait connaître toute son activité.