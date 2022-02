Il était une fois le Petit Prince (1): de haut vol

Il s’est toujours senti pousser des ailes. Dans ses écrits et dans ses engagements. Dans ses voyages lointains et dans ses romans. Revêtu du manteau de gloire du héros disparu, St-Ex occupe une place à part dans la littérature française. Pas seulement parce que « Le Petit Prince », sorti en 1946, et dont on a fêté le 75e anniversaire l’an dernier, est devenu un roman incontournable avec son héros, petite fleur fragile du Sahara. Parce que St-Ex a pris les commandes d’une vie aventureuse loin de l’Europe avec l’Aéropostale, vers le Sénégal et l’Amérique du Sud. Homme de combat, lorsque son Lightning P-38 est abattu le 31 juillet 1944 au large de Marseille lors d’une mission de reconnaissance photographique, il a aussi assouvi ses rêves en les confiant à ses millions de lecteurs dans le vaste monde. L’écriture ou l’aviation ? Dès 12 ans, son cœur balance.