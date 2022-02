La truite fumée, une concurrente du saumon

Ce poisson d’eau douce à la chair onctueuse fait partie des salmonidés, la famille à laquelle le saumon appartient également. Un cousin des mers froides que la truite entend bien concurrencer dans les supermarchés et surtout dans nos assiettes. Sa consommation augmente d’ailleurs de 10 % chaque année en France. Mais chez nous, elle peine à s’imposer.

En effet, la truite ne représenterait que 4 % de la consommation (à peine 350 grammes par an et par habitant), loin derrière le cabillaud et le saumon. Mais qu’à cela ne tienne ! La truite présente bien des avantages par rapport à son cousin. Si, comme lui, elle est source de protéines, d’oméga 3 et de vitamines B, elle est 45 % moins grasse que le saumon. Un atout de taille ! Sa saveur est appréciée en filet, en salade ou en sandwich. Elle est aussi moins chère et peut être produite en mode local, une tendance toujours plus recherchée par les consommateurs aujourd’hui.