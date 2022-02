Florence Foresti irrésistible en flic ripou dans «Lucky»

Tony et Willy sont deux inséparables « losers », perpétuellement empêtrés dans divers problèmes et larcins. Le premier accumule les retards en matière de pension alimentaire à verser à son ex-épouse, le second vient de perdre son chien et son travail, et le voilà quasiment à la rue. Mais il y a pire encore. Contre sa protection, une inspectrice de police aux dents longues et prénommée Caroline les rackette en permanence ! Les deux petits gredins ont alors l’idée lumineuse de kidnapper un chien policier de la brigade des stupéfiants. Rebaptisé Lucky par Willy (comme tous ses chiens précédents), le quadrupède semble d’abord peu efficace, avant de mettre ses deux nouveaux maîtres sur une quantité astronomique de « chnouf ». Jugeant le coup largement au-dessus de leurs compétences, ils branchent dessus leur « protectrice », laquelle y voit un montage qui peut lui rapporter gros tout en lui assurant une sérieuse promotion.