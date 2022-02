Faudel révèle avoir «tout perdu» en soutenant Sarkozy (vidéo)

En 2007, le tube de Faudel Mon pays devient l’hymne de la campagne de Nicolas Sarkozy, mais sa carrière s’effondre à la suite de ce choix. « J’ai été très mal, j’ai eu des menaces, des lettres anonymes, j’ai tout perdu, j’ai mon fils qui s’est fait plusieurs fois agresser à cause de ça (...) Pour pouvoir survivre et sortir la tête de l’eau , je n’avais qu’une seule solution c’était de quitter la France, je suis parti avec mon petit sac et je suis parti au Maroc. »