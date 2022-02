Impressionnant sauvetage de dizaines de skieurs bloqués sur un télésiège en France (vidéos)

Alors qu’ils pensaient skier paisiblement pendant leur après-midi, des skieurs se sont retrouvés coincés à au moins huit mètres du sol lundi, dans la station française du Cambre d’Aze, dans les Pyrénées-Orientales. Deux heures durant, les 44 personnes sont restées bloquées sur le télésiège à la suite d’une panne inopinée.

Les secours sont intervenus, mettant en place un dispositif spectaculaire pour faire descendre les skieurs coincés. Un hélicoptère de la Sécurité a été dépêché sur place, et au moins une trentaine de membres des pompiers, du peloton des gendarmes de haute montagne et des pisteurs d’autres stations de ski ont apporté leur aide aux pauvres victimes de l’incident technique. « Les gendarmes du PGHM se sont fait treuiller par hélicoptère directement sur les télésièges, ou ont gravi les pylônes et sont descendus sur les câbles des télésièges à l’aide d’une grosse roulette », a expliqué la gendarmerie des Pyrénées-Orientales sur Facebook.