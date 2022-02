71% des Bruxellois disent non à l’abattage rituel

C’est un sujet qui divise les Bruxellois, et qui empoisonne jusqu’au gouvernement de la Région et son parlement. Faut-il interdire, comme en Wallonie et en Flandre, l’abattage rituel des animaux, une pratique qui consiste à égorger moutons ou vaches sans les étourdir au préalable ? Cette technique, qui correspond aux prescrits religieux juifs ou musulmans, est combattue par les défenseurs des droits des animaux. Fin 2021, le gouvernement bruxellois n’a pas pu se mettre d’accord sur une proposition d’interdiction déposée par le ministre du Bien-être animal Bernard Clerfayt (Défi), parce que deux partis de la majorité (PS et Écolo) sont largement divisés sur cette question. Depuis janvier, la bataille a été portée au parlement bruxellois où Défi, Groen et l’Open VLD ont déposé une proposition d’ordonnance demandant l’interdiction. On attend un vote final dans quelques mois.