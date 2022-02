L’agenda culturel

Les « Nuits lumineuses » du château d’Enghien

Une promenade dans le parc du château d’environ une heure et demie, illuminé d’éclairages féeriques, tandis que des projecteurs diffusent un spectacle lumineux sur les murs extérieurs du château qui redonne vie au « plus beau parc d’Europe » et lui rend sa splendeur et sa renommée d’antan. Le spectacle fera revivre les princes d’Arenberg, les frères et chanoines capucins, Anne de Montpensier et Louis XIV. Petit plus : les roses et les dahlias sont en fleurs !

Du 11 au 13 février, parc d’Enghien, avenue Elisabeth, 7850 Enghien.