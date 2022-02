Les confessions d’une reine

Nous vous convions ce vendredi à assister à un rare moment de télévision. Le réalisateur Nicolas Delvaulx présente en prime time sur La Une le fruit d’un travail exceptionnel. Il a réalisé un portrait de la reine Paola en bénéficiant du concours de la souveraine elle-même, ainsi que de ses proches. Ce genre de documentaire est monnaie courante à la cour d’Angleterre, où à chaque anniversaire marquant de la Reine, de feu le prince Philip ou encore du prince Charles, enfants, petits-enfants, beaux-enfants et cousins se plient de bonne grâce à l’exercice du commentaire, qui plus est truffé d’anecdotes et de traits d’humour. On est British ou on ne l’est pas…