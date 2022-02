Virginie Efira, la belle Belge au top

Elle sera l’une des principales stars de la 47e cérémonie des Césars qui doit se dérouler ce vendredi 25 février à l’Olympia, sous la présidence de l’auteure et réalisatrice monégasque Danièle Thompson – toute jeune octogénaire, fille de Gérard Oury et coscénariste de « La grande vadrouille » – et présentée par Antoine de Caunes. Virginie Efira fait partie des sept concurrentes au César de la meilleure actrice, où elle aura pour rivales Leïla Bekhti, Valeria Bruni Tedeschi, Laure Calamy, Vicky Krieps, Valérie Lemercier et Léa Seydoux. Sa performance dans « Benedetta » du Néerlandais Paul Verhoeven bénéficie d’une réputation sulfureuse. Le portrait spectaculaire très romancé – c’est le moins qu’on puisse dire – de Benedetta Carlini, abbesse toscane célèbre pour avoir été suspectée de blasphème et d’homosexualité active, a tout naturellement déclenché les polémiques attendues, mais tout le monde s’est accordé pour affirmer qu’une fois de plus, la native de Schaerbeek méritait toutes les louanges.