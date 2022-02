Philippe Besson: «La mort rôde, ce qui donne du prix et de l’intensité à la vie»

Philippe Besson distille avec intelligence le suspense dans ce roman en huis clos, captivant et bouleversant, sur la fragilité de l’existence et la valeur des rencontres fortuites.

Dans l’ambiance particulière, ouatée et suspendue d’un train de nuit, lors d’un trajet reliant Paris à Briançon, des passagers s’apprivoisent, se découvrent, se lient et dévoilent leurs secrets, eux qui sont malmenés par la vie. L’intimité et la promiscuité délient les langues. Des amitiés naissent, des rapprochements ont lieu. Pourtant, la mort ne tardera pas à frapper.

Les trains de nuit vous fascinent et vous inspirent ?