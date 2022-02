Les Bush, les rois de la Maison-Blanche

Du pétrole et du pouvoir. Deux présidents dans leurs rangs et l’Amérique reconnaissante malgré les guerres en Irak et en Afghanistan.

Il a aujourd’hui 75 ans. Il s’est découvert une passion pour la peinture et il expose à Dallas. Il peint ses chiens, ses chats… et les personnalités qu’il a croisées durant ses deux mandats. George W. Bush, 43e président des États-Unis d’Amérique de 2001 à 2009, vit retiré avec sa femme Laura, le devoir accompli. À travers lui et sa famille s’écrit une page mouvementée de l’Amérique récente. Le clan a placé deux présidents à la Maison-Blanche. Un tour de force quasi unique dans l’histoire des USA. À part la famille Adams, on ne compte aucun autre exemple d’une telle réussite, forcément entachée de critiques et d’erreurs, mais qui suscite l’admiration.