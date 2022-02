«Un flirt & une danse»: une production d’Arthur

Deux personnes qui ne se sont jamais vues ont préparé chacune de leur côté une chorégraphie. C’est sur le plateau de la nouvelle émission de France 2 qu’elles vont se rencontrer pour la première fois. En dansant. Sous l’œil de Faustine Bollaert, l’animatrice de l’émission, mais aussi de Sheila, Élodie Frégé et Agustín Galiana, invités comme témoins de ces instants, les participants vont apprendre à se connaître le temps d’une danse. Ils décideront ensuite s’ils désirent se revoir, ou non. À la tête de ce nouveau rendez-vous romantique, on retrouve Arthur, producteur du programme.