Flavie Flament: «Le pouvoir de la surprise»

Pour les 20 ans de « Stars à domicile », Flavie Flament revient aux commandes de l’émission pour un numéro spécial.

Lorsqu’on vous a proposé d’animer ce numéro inédit, avez-vous accepté tout de suite ?

On ne réfléchit pas lorsqu’on vous propose d’animer une émission telle que « Stars à domicile ». C’est un programme qui vous fait basculer du côté du bonheur. Je n’ai absolument pas réfléchi. Cette question me fait penser à toutes les décisions prises ces dernières années, c’était une évidence pour moi. Donc cela a été très simple et j’ai dit oui sans même y penser.

Pourquoi l’émission s’était-elle arrêtée malgré le succès d’audience ?