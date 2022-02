Ivan Reitman, le réalisateur de « SOS Fantômes », est décédé

« Notre famille pleure la perte inattendue d'un mari, d'un père et d'un grand-père qui nous a appris à toujours rechercher la magie dans la vie », ont déclaré ses trois enfants, Caroline, Jason et Catherine, dans un communiqué commun. « Nous sommes réconfortés par le fait que son travail de cinéaste a apporté le rire et le bonheur à d'innombrables personnes dans le monde entier. Alors que nous pleurons en privé, nous espérons que ceux qui l'ont connu à travers ses films se souviendront toujours de lui. »

Ivan Reitman était connu pour avoir produit le film « American College », de John Landis, en 1978. Déjà repéré pour son talent dans le milieu de la comédie américaine, ce n’est qu’en 1984 avec la sortie de « SOS Fantômes » que le producteur devient incontournable. On cite également « Jumeaux », « Un flic à la maternelle », « Président d’un jour » ou encore « Six jours et sept nuits » et « Beethoven ».