Un acteur légendaire a refusé de jouer dans le film « Maison de retraite » co-écrit par Kev Adams

Kev Adams est en pleine promotion du film « Maison de retraite », une comédie qu’il a lui-même co-écrite et dans laquelle il partage l’affiche avec Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Marthe Villalonga, Firmine Richard ou encore Liliane Rovère.

Invité sur le plateau de « On est en direct » présentée par Laurent Ruquier et Léa Salamé, l’acteur de 30 ans a révélé une info croustillante au sujet du film de Thomas Gilou (« La vérité si je mens ! ») : le rôle attribué à Gérard Depardieu ne lui était au départ pas destiné : « On avait écrit le rôle pour Jean-Paul Belmondo », assure le comédien. « J'ai eu la chance d'aller le voir dans le Sud. On a discuté du film, je lui ai donné le scénario, c'était il y a un peu plus de deux ans. » Bien que Jean-Paul Belmondo l'ait lu avec "beaucoup d'attention" et qu'il ait tenu à revoir Kev Adams trois semaines plus tard chez lui à Paris, Bébel a finalement décidé de refuser le rôle : « Je ne vais pas le faire moi parce que je ne me sens pas de faire tout ce que vous me demandez », a-t-il expliqué à l’époque à Kev Adams. Et pour cause, l’écriture du script comportait de nombreux monologues. « Mais si c'est vous qui avez écrit ce script, vous êtes un bon gamin », avait ajouté Jean-Paul Belmondo.