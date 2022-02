Une superstar rejoint Eminem, Snoop Dogg et Mary J. Blige au Super Bowl ! (vidéo)

The Weeknd a laissé place cette année à une ribambelle de rappeurs tous plus connus les uns que les autres pour assurer le célèbre show de la mi-temps du Super Bowl. Dr.dre, Snoop Dogg, Eminem et Mary J. Blidge ont chacun interprété leurs tubes devant une foule en furie, perché sur une scène transformée en toits des maisons de plain-pied de Los Angeles, là où avait lieu le Super Bowl cette année.

Avec toutes ces pointures, le spectacle s’annonçait déjà époustouflant. Mais les organisateurs de l’événement ont plus d’un tour dans leur sac. Alors c’est plein de joie et d’étonnement que les spectateurs ont découvert la surprise qui leur était réservée : la venue 50 Cent, arrivé la tête en bas depuis le plafond !