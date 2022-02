Que faire une fois que votre argent s’est volatilisé?

Personne n’est à l’abri d’une arnaque bien ficelée. Des cybercriminels, qui se sont rendus coupables de smishing ou de phishing, vous ont volé de l’argent ? La première opération consiste à contacter votre banque « le plus vite possible ». Comme le précise le SPF Économie, vous êtes tenu, en tant que victime, d’informer votre banque de la fraude présumée avec votre outil de paiement. Si l’institution est contactée à temps, elle peut peut-être encore bloquer le virement frauduleux… « Il faut aussi contacter Card Stop au 078/170.170 si vous remarquez des paiements non autorisés », martèle Charline Gorez.