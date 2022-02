Le boom de la randonnée

Un succès formidable depuis la pandémie. Conseils pour se lancer sur les sentiers pédestres et six idées de belles balades.

C’est une conséquence directe de la pandémie : les Belges ont moins voyagé, prenant leurs congés près de chez eux, redécouvrant des régions splendides de leur pays. Avec à la clef, un boom de la randonnée. « Entre 2019 et 2020, le nombre de topo-guides vendus a été multiplié par deux. Et en 2021, cela a encore progressé de 18 % », commente Alain Carlier, porte-parole de l’ASBL Les Sentiers de Grande Randonnée, qui édite ces petits livres détaillant les parcours pédestres balisés en rouge et blanc. Parmi la quarantaine de titres, un trio de tête se détache : les itinéraires entre les gares, les randonnées nature d’un jour en Wallonie et le GR de la Semois.