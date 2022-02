Pauley Perrette: «Je ne reviendrai pas dans NCIS!»

Après avoir quitté « NCIS » à la fin de la 15e saison, selon ses conditions et sans beaucoup de détails sur cette décision soudaine, Pauley Perrette, qui a joué l’adorable et cérébrale Abby Sciuto dans la série, nous donne une interview exclusive. Elle ne s’est pratiquement pas exprimée depuis son départ. Élue à plusieurs reprises actrice préférée des séries télévisées américaines, elle évoque son quotidien loin de Hollywood. Forte mais sensible, elle défend ses convictions et se considère comme une actrice à la retraite avec de nombreux autres objectifs à atteindre.

Cette carrière d’actrice à Hollywood a fait partie intégrante de votre vie durant de nombreuses années. Après votre départ de « NCIS », vous vous en êtes complètement éloignée. Que s’est -il passé ?