Le retour de la cravate

Avant, elle était l’émanation la plus visible de la vie de bureau. Mais ça, c’était avant. De fonctionnelle et fonctionnaire, la cravate a d’abord connu un désamour flagrant, avant de revenir en force, portée par l’engouement des modeux et même, des modeuses. Ils en ont fait l’un des accessoires les plus tendances du moment, à porter sans modération et même, avec une remarquable ostentation. On n’est pas tout à fait sûr de l’origine de la cravate, mais on considère qu’elle a pour lointain ancêtre ce foulard ornementé que, dès le 18e siècle, arboraient les cavaliers croates. Il semble que ces derniers, résolument francophiles, se soient battus à plusieurs reprises aux côtés des armées de Louis XIV et Louis XV.